Владимир Ткачёв планирует продлить контракт с «Металлургом»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв сообщил, что не строит планов на возвращение в НХЛ. По его словам, текущая цель — играть и развиваться в Магнитогорске, где его устраивают стиль команды и условия.
Форвард признался, что мыслей о новом шансе в Северной Америке у него давно нет: действующее соглашение с «Металлургом» рассчитано и на следующий сезон, а сам он надеется задержаться в клубе дольше.
«Текущий контракт с “Металлургом” будет действовать ещё и на следующий сезон. Надеюсь на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать», — подчеркнул игрок.
Ткачёв добавил, что чувствует себя в команде комфортно: модель игры ему близка, быт и организация процесса устроены. При этом хоккеист оговорился, что по его опыту в спорте «случается разное», но на данный момент у него нет причин искать альтернативы.
«Но мне здесь всё нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске», — резюмировал нападающий.