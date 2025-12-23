Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Ткачёв планирует продлить контракт с «Металлургом»

Форвард заявил, что уже не рассматривает переезд в Северную Америку и намерен закрепиться в Магнитогорске минимум на ближайшие сезоны.

Источник: Om1 Омск

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв сообщил, что не строит планов на возвращение в НХЛ. По его словам, текущая цель — играть и развиваться в Магнитогорске, где его устраивают стиль команды и условия.

Форвард признался, что мыслей о новом шансе в Северной Америке у него давно нет: действующее соглашение с «Металлургом» рассчитано и на следующий сезон, а сам он надеется задержаться в клубе дольше.

«Текущий контракт с “Металлургом” будет действовать ещё и на следующий сезон. Надеюсь на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать», — подчеркнул игрок.

Ткачёв добавил, что чувствует себя в команде комфортно: модель игры ему близка, быт и организация процесса устроены. При этом хоккеист оговорился, что по его опыту в спорте «случается разное», но на данный момент у него нет причин искать альтернативы.

«Но мне здесь всё нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске», — резюмировал нападающий.