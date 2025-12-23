В Беларуси зарегистрировали новый вид птиц

Новый для страны вид дрозда еще 21 октября обнаружила витебчанка. Сообщается, что, к сожалению, птица разбилась о стекла торгового центра. Но ученые выяснили, что это белозобый дрозд (Turdus torquatus), которого раньше не было в Беларуси. Традиционно он гнездится в горах Европы.