В Беларуси зарегистрировали новый вид птиц

Белорусские ученые зарегистрировали новый вид птиц. Об этом пишет БелТА со ссылкой на НПЦ по биоресурсам Национальной Академии наук. ﻿

Источник: ebird.org

Новый для страны вид дрозда еще 21 октября обнаружила витебчанка. Сообщается, что, к сожалению, птица разбилась о стекла торгового центра. Но ученые выяснили, что это белозобый дрозд (Turdus torquatus), которого раньше не было в Беларуси. Традиционно он гнездится в горах Европы.

В итоге теперь в списке орнитофауны страны 344 вида.

Ученые отмечают, что «белозобого дрозда не всегда легко заметить, ведь внешне он очень похож на обычного черного дрозда». При этом самцов отличить проще — у них на груди есть белое пятно.