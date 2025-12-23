Ричмонд
Еще на одной дороге в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк из-за непогоды ограничили движение.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям заявил о временном ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет действует сегодня в период с 09:15 до 14:00.

Ограничение касается участка с 25 по 204 километр, который проходит по территории Кармаскалинского, Архангельского и Белорецкого районов. Мера принята в связи с резким ухудшением погодных условий: сильным снегопадом, метелью, гололедом и значительным ухудшением видимости на трассе.

