Еще на одной дороге в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям заявил о временном ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет действует сегодня в период с 09:15 до 14:00.
Ограничение касается участка с 25 по 204 километр, который проходит по территории Кармаскалинского, Архангельского и Белорецкого районов. Мера принята в связи с резким ухудшением погодных условий: сильным снегопадом, метелью, гололедом и значительным ухудшением видимости на трассе.
