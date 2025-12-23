Ричмонд
В Иркутске утвердили новую стоимость проезда в муниципальном транспорте

За одну поездку пассажиры будут платить 37 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске утвердили новую стоимость проезда в муниципальном транспорте. Такое постановление подписал мэр города Руслан Болотов. С 1 января 2026 года за поездку в одну сторону на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах пассажирам придется заплатить 37 рублей вместо привычных 35-ти.

— Повышение связано с инфляцией. Летом примерно с июля планируем еще одно повышение, — подчеркнула начальник управления пассажирских перевозок Наталья Писарик.

Также с Нового года планируют увеличить стоимость проезда в автобусах Ангарска до 55 рублей. Пока официального заявления об этом нет, но объявления о повышении цен появились в некоторых общественных транспортах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе в Братске произошел прорыв на сетях водоснабжения.