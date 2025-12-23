В МГУ предложили использовать в новых вакцинах наношарики из вируса картофеля

Нитевидный Х-вирус картофеля поражает не только эту культуру, но и еще более 200 видов растений. В последние годы ученые все чаще рассматривают этот и другие вирусы в качестве перспективного материала для развития бионанотехнологий, так как он безопасен для человека и способен к самосборке в строго определенные структуры. Превратить его в такие частицы можно с помощью нагрева. Исследователи МГУ создали и с помощью атомно-силовой микроскопии подробно изучили наносферы, способные стать контейнерами для лекарств.