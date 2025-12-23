Структура ДНС построит в бухте Патрокл купальню с сауной за 200 млн рублей

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Глобал» зарегистрировано во Владивостоке в 2018 году. Первоначально учредителем компании выступила Анастасия Тузовская, генеральный директор и владелец нескольких компаний, в том числе ООО «Фитнес ДВ». В мае 2023 года владельцем 100% капитала компании стало АНО «Открывая море Владивостоку», а в сентябре 2025 года доля в 85% перешла к ООО «ДНС Групп», директором и совладельцем которого является один из основателей ДНС Дмитрий Алексеев.