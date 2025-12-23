Структура ДНС построит в бухте Патрокл купальню с сауной за 200 млн рублей

Компания «Глобал», учредителем которой выступают «ДНС групп» и АНО «Открывая море Владивостоку», построит на пляжной территории бухты Патрокл купальню с сауной и русской баней, услугами которой одновременно смогут воспользоваться до 300 человек. Начало работы комплекса намечено на четвертый квартал 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), новый объект станет частью комплексного развития общественных пространств прибрежной территории. В его составе предусмотрены большая сауна на 200 человек, баня на 50−80 человек, а также общее пространство для отдыха. Основные зоны будут ориентированы на море и оснащены панорамными фасадами.
По соглашению с КРДВ, инвестор получит статус резидента ТОР «Приморье», объем инвестиций составит 200 млн рублей.
«Концепция “Купальни в бухте Патрокл” опирается на задачу возрождения традиций дореволюционного Владивостока — города моря, общественных бань и купален. В конце XIX — начале XX века купальные комплексы и морские бани были важной частью городской общественной жизни. Проект переосмысливает эту культурную практику в современном архитектурном и технологическом формате», — сказала директор ООО «Глобал» Вероника Васюкевич.
В настоящее время проект находится на стадии проработки концепции и проектирования. Начало строительных работ планируется на сентябрь 2026 года.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Глобал» зарегистрировано во Владивостоке в 2018 году. Первоначально учредителем компании выступила Анастасия Тузовская, генеральный директор и владелец нескольких компаний, в том числе ООО «Фитнес ДВ». В мае 2023 года владельцем 100% капитала компании стало АНО «Открывая море Владивостоку», а в сентябре 2025 года доля в 85% перешла к ООО «ДНС Групп», директором и совладельцем которого является один из основателей ДНС Дмитрий Алексеев.
Ключевым архитектурным элементом комплекса станут парные-амфитеатры — банные пространства с панорамным термостеклом, ориентированные на море.
Для обеспечения круглогодичной доступности предусмотрены подогреваемые пешеходные дорожки от здания купальни к береговой линии.
Солярий в прибрежной зоне планируется выполнить в виде стационарных лежаков, доступных всем посетителям пляжа.
Проект предполагает высокий уровень автоматизации: бесконтактный доступ по QR-коду, терминалы и мобильное приложение для почасовой оплаты, вендинговые решения для сопутствующих услуг, минимизацию зон ожидания и оптимальную численность персонала.