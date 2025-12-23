Леус заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус выступил с заявлением, что ночь на 23 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации Леуса, минувшей ночью базовая метеостанция российской столицы зафиксировала температуру в минус 10,7 градуса, что стало самым низким показателем с начала осенне-зимнего периода.
«Однако уже ближайшей ночью морозный лидер в столице вновь сменится, по нашим прогнозам, температура опустился еще на 4−5 градусов», — добавил ведущий специалист Центра погоды «Фобос».
Кроме того, Михаил Леус отметил, что самой холодной точкой на карте погоды Московской области стал Сергиев Посад, где столбик термометра показал минус 12,7 градуса.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники.