Сокращённый рабочий день рекомендован сегодня во Владивостоке

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков рекомендовал руководителям предприятий всех форм собственности отпустить сотрудников домой с работы пораньше в связи с непогодой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Такая мера должна предотвратить усугубление дорожных заторов и облегчить работу снегоуборочной техники. Сейчас к работам по уборке снега привлечены 365 человек и 198 единиц спецтехники. Работы ведутся во всех районах, включая островные территории. Развёрнут оперативный штаб, который координирует эти работы.

Тем временем на дорогах Владивостока заторы уже достигли отметки 9 баллов по оценке 2ГИС, несмотря на все предупреждения и предпринятые меры, включая режим свободного посещения в школах и детских садах. К 15 часам затруднены: проезд по гостевой трассе от улицы Калинина в пригород через Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока; проезд по объездной трассе из-за буксующих грузовиков, движение по основным дорогам Снеговой Пади, БАМа, подъём на улицу Нейбута. Осложнено движение по улице Светланской в сторону площади Луговой, а также объезд по улице Пушкинской, в обе стороны образовались заторы по улицам Котельникова — Аллилуева, и на многих других магистралях.

Полное прекращение осадков во Владивостоке ожидается только ночью.

Перекрытия дорог, по предварительным данным, в городе к 15 часам ещё нет.