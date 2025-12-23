Сокращённый рабочий день рекомендован сегодня во Владивостоке

Тем временем на дорогах Владивостока заторы уже достигли отметки 9 баллов по оценке 2ГИС, несмотря на все предупреждения и предпринятые меры, включая режим свободного посещения в школах и детских садах. К 15 часам затруднены: проезд по гостевой трассе от улицы Калинина в пригород через Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока; проезд по объездной трассе из-за буксующих грузовиков, движение по основным дорогам Снеговой Пади, БАМа, подъём на улицу Нейбута. Осложнено движение по улице Светланской в сторону площади Луговой, а также объезд по улице Пушкинской, в обе стороны образовались заторы по улицам Котельникова — Аллилуева, и на многих других магистралях.