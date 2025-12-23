В ноябре в Хабаровском крае подешевели телевизоры и кофе

В ноябре в Хабаровском крае продолжилось замедление годовой инфляции, которая составила 5,4% и оказалась ниже общероссийского показателя. При этом цены за месяц выросли на 0,4%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Наиболее заметно подорожали овощи, особенно помидоры. Экономисты связывают это с сезонным переходом на более дорогую отечественную тепличную продукцию, производство которой требует больших затрат на энергоресурсы. В то же время в регионе снизились цены на кофе и чай, что объясняется активными акциями в торговых сетях.
Продолжили дешеветь бытовая электроника — смартфоны и телевизоры, а также туристические поездки за рубеж, чему способствовало некоторое укрепление рубля. По прогнозу Банка России, инфляция в стране продолжит снижаться и в будущем году стабилизируется на уровне около 4%.