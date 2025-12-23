В ноябре в Хабаровском крае подешевели телевизоры и кофе

Наиболее заметно подорожали овощи, особенно помидоры. Экономисты связывают это с сезонным переходом на более дорогую отечественную тепличную продукцию, производство которой требует больших затрат на энергоресурсы. В то же время в регионе снизились цены на кофе и чай, что объясняется активными акциями в торговых сетях.