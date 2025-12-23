Футбольная академия «Искра» залила каток в Первом микрорайоне Хабаровска

— Мы рады, что наш стадион стал центром притяжения и в зимнее время, как для жителей микрорайона, так и всего города в эти предновогодние дни, — говорит исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев. — Мы запланировали на катке целую серию праздничных событий. 27 декабря здесь пройдет жаркий товарищеский матч с хоккейным клубом «Амур». А 28 декабря состоится большая праздничная программа с сюрпризами, играми и уроками катания на коньках для всех желающих!