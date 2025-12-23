Футбольная академия «Искра» залила каток в Первом микрорайоне Хабаровска

В Хабаровске по адресу ул. 65-летия Победы, 21 на стадионе футбольной академии «Искра» открылся ещё один каток. Площадь ледовой площадки превышает 3 тысячи квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На открытие катка пришли около тысячи человек — помимо площадки здесь установлена 9-метровая новогодняя ёлка, несколько ледяных скульптур, есть и просторная хоккейная площадка.
— Мы рады, что наш стадион стал центром притяжения и в зимнее время, как для жителей микрорайона, так и всего города в эти предновогодние дни, — говорит исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев. — Мы запланировали на катке целую серию праздничных событий. 27 декабря здесь пройдет жаркий товарищеский матч с хоккейным клубом «Амур». А 28 декабря состоится большая праздничная программа с сюрпризами, играми и уроками катания на коньках для всех желающих!
Каток открыт по будням с 16:00 до 21:00, в выходные — с 11:00. По средам запланирован технический день для восстановления льда. Работает прокат коньков.