Запуск частной ракеты Южной Кореи в космос завершился «аномалией»: что произошло с «Ханбит-Нано»

Первый коммерческий космический ракета «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace стартовал в космос с космодрома Алкантара в Бразилии во вторник, 23 декабря, однако потерпел крушение сразу после старта. Трансляция запуска велась компанией-производителем.
Запуск начался успешно примерно в 10:13 по Сеулу (4:13 мск) и проходил в штатном режиме в течение одной минуты после старта. «Ханбит-Нано» успешно взлетела, и ее приборы начали передавать кадры полета.
Все пошло не по плану во время набора высоты. Кадры с «Ханбит-Нано» перестали поступать на экраны, а команда в центре управления полетом выглядела растерянно.
«Во время полета произошла аномалия», — сообщала появившаяся на экране надпись, после чего прямая трансляция полета ракеты внезапно прекратилась.
Компания сообщила, что ракета упала на землю в безопасном месте.
«Безопасность была обеспечена в соответствии с международными стандартами и Бразилии. В соответствии с процедурами безопасности миссия была прекращена» — приводит Yonhap заявление, сделанное в компании.
Сейчас Innospace занимается анализом причин неисправности, которую обнаружили примерно через 30 секунд после запуска.
Ранее запуск ракеты «Ханбит-Нано» трижды переносился из-за обнаружения технических неполадок. Первоначально он должен был состояться 22 ноября 2025 года.
Этот запуск должен был стать первым коммерческим для южнокорейской частной космической компании. На борту ракеты было пять спутников, целевая орбита была на высоте 300 километров.
Напомним, в марте этого года восьмой испытательный полет самой тяжелой ракеты Starship снова завершился неудачей. Первая ступень Super Heavy B15 успешно вернулась на стартовый стол, но с кораблем Starship S34 возникли проблемы. Он поднялся на 145 километров, затем потерял связь и взорвался, превратившись в звездопад горящих обломков.
В июне во время испытаний ракеты-носителя Starship также произошла авария. В этот раз взорвалась первая ступень ускорителя. После этого на второй ступени возникла утечка топлива. Starship потерял стабильность при входе в атмосферу и разрушился.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении сотрудничества с компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску.