Запуск частной ракеты Южной Кореи в космос завершился «аномалией»: что произошло с «Ханбит-Нано»

Напомним, в марте этого года восьмой испытательный полет самой тяжелой ракеты Starship снова завершился неудачей. Первая ступень Super Heavy B15 успешно вернулась на стартовый стол, но с кораблем Starship S34 возникли проблемы. Он поднялся на 145 километров, затем потерял связь и взорвался, превратившись в звездопад горящих обломков.