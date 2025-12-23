Презентацию новой книги Иванова в Екатеринбурге отложили на долгий срок

Причина такого решения неизвестна. Мероприятие должно было состояться в Ельцин Центре 23 декабря, но на сайте площадки появилась информация о переносе на февраль без уточнения причины. Алексей Иванов также намеревался посетить Невьянск в рамках своего тура, и пока нет информации об отмене этого визита.