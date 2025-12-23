Презентацию новой книги Иванова в Екатеринбурге отложили на долгий срок

Причина такого решения неизвестна. Мероприятие должно было состояться в Ельцин Центре 23 декабря, но на сайте площадки появилась информация о переносе на февраль без уточнения причины. Алексей Иванов также намеревался посетить Невьянск в рамках своего тура, и пока нет информации об отмене этого визита.
Действие романа происходит в 1735 году и сосредоточено на Акинфии Демидове, владельце Невьянского завода. Его жизнь омрачена семейными проблемами, претензиями со стороны государства и надвигающейся угрозой. На завод нападает дух огня, а Невьянская башня становится символом власти и местом, окутанным тайнами.
Текст сочетает детальное описание быта и почти готическую атмосферу. Иванов рассматривает зарождение индустриального сознания на Урале, где завод предстает как отдельный мир со своими законами, а люди — как части сложной машины. Вера и суеверия переплетаются с трудом и насилием.
В центре сюжета — конфликт между хозяином и обстоятельствами, личная ответственность и сила общества.