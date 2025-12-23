В Екатеринбурге предприятие задолжало работникам больше 650 млн зарплаты

В Екатеринбурге предприятие ООО «ЭСК “Энергомост” задолжало больше 653,5 миллиона рублей зарплаты своим работникам. Судебным приставам Железнодорожного районного отделения города удалось взыскать с компании долг.
— В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом установлено, что должник имеет право требования за выполненные работы в размере 2,5 миллиарда рублей к электросетевому холдингу, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Тогда судебный пристав направил постановление на право требования в сетевой холдинг. Так, он нашел способ забрать долг не с самого должника, а перехватить те деньги, которые сетевой холдинг должен был заплатить «ЭСК “Энергомост”.
В результате сумма долга предприятия перешла на счет Железнодорожного отделения, которое, в свою очередь, перечислило работникам предприятия их зарплату в полном объеме.