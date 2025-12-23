«Мама на заказ»: двух жительниц Уссурийска осудили за продажу отцовства иностранцам

Напомним, что на заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили новый размер регионального коэффициента для расчёта стоимости патентов на работу для иностранцев. Законопроект уже рассматривали в первом чтении в сентябре, теперь он также принят во втором и третьем чтениях. Изменения вступят в силу в 2026 году. По предварительным расчётам, ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году.