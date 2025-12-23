«Мама на заказ»: двух жительниц Уссурийска осудили за продажу отцовства иностранцам

Хорольский районный суд вынес обвинительный приговор двум жительницам Уссурийска, признанным виновными в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев. С января по декабрь 2023 года подсудимые, действуя сообща, предоставляли иностранным гражданам — выходцам из Узбекистана — возможность незаконно получить вид на жительство в России, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд признал подсудимых виновными по п. “а” ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначил им наказание: первой участнице в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с применением отсрочки от отбывания наказания, в связи с наличием ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста. Второй участнице в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении.
Схема была следующей: одна из женщин находила иностранцев, готовых заплатить за «оформление отцовства», а вторая подавала в органы ЗАГС заявления об установлении отцовства в отношении своих несовершеннолетних детей. На основании поддельных данных ЗАГС выдавал свидетельства, которые затем использовались для подачи документов в миграционные органы.
За каждую услугу организаторы получали от 50 до 100 тысяч рублей. Деятельность нарушила нормы Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и была квалифицирована по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
В суде женщины признали вину. Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, что на заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили новый размер регионального коэффициента для расчёта стоимости патентов на работу для иностранцев. Законопроект уже рассматривали в первом чтении в сентябре, теперь он также принят во втором и третьем чтениях. Изменения вступят в силу в 2026 году. По предварительным расчётам, ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году.