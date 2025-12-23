Мошенники рассылают жителям Южно-Сахалинска фейковые письма от имени мэрии

В Южно-Сахалинске мошенники от имени мэрии города рассылают фейковые письма местным жителям.
Как сообщили в мэрии, в частности речь идет о якобы новом распоряжении мэра, которое рассылается трудовым коллективам города. Аферисты просят в письмах подтвердить вход через портал «Госуслуги».
«Это — мошенники!» — подчеркнули в администрации, настоятельно рекомендовав всем не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести пароль от «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев 2025 года в России зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.