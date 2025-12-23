НАН: новые виды птиц с гор Европы зарегистрированы в Беларуси

В Беларуси зарегистрированы новые для страны виды птиц. Об этом в Научно-практическом центре по биоресурсам Национальном академии наук рассказали БелТА.
Так, впервые белорусскую регистрацию получил белозобый дрозд (Turdus torquatus), который обычно гнездится в горах Европы. Эта птица ранее не отмечалась в Беларуси, а 21 октября ее обнаружила жительница Витебска. К сожалению, птица разбилась о стекла торгового центра.
В НАН обратили внимание, что даже специалистам довольно трудно заметить белозобого дрозда. Внешне эти птицы имеют сильное сходство с обычным черным дроздом, но у самцов есть заметное отличие — белое пятно на груди. Хотя самки и молодые птицы двух видов дроздов мало отличаются.
Кроме того, еще одну редкую для Беларуси птицу — короткопалую пищуху сфотографировали в парке города Высокое в Брестской области 12 января. Этот вид птиц в Беларуси регистрировали в 1918 году, потом еще в начале XXI века было несколько голосовых регистраций. А сейчас впервые удалось сфотографировать эту птицу.
Короткопалая пищуха обычна для Западной Европы, но по соседней с Беларусью Польше проходит восточная граница распространения данного вида. При этом обыкновенная пищуха в Беларуси встречается даже в городах. Короткопалую от нее отличить в природе сложновато, лучше всего сделать фото или видео, запись пения.
В целом, белорусской орнитофаунистической комиссией в 2025 году утверждена регистрация ряда залетных и редких для страны видов. В перечень включили короткоклювого гуменника, гуся-пискульку, нильского гуся, белоглазую чернеть, каравайку, обыкновенную колпицу, канюка-курганника, орла-карлика, среднего поморника, черноголовую и делавэрскую чаек, пестроносую крачку, ястребиную сову, сипуху, горную трясогузку, пеночку-зарничку и чернолобого сорокопута.
— Комиссия встречается раз в год для рассмотрения регистрации потенциально новых и других редких залетных видов. На данный момент в списке орнитофауны страны 344 вида, — подытожили ученые.
