НАН: новые виды птиц с гор Европы зарегистрированы в Беларуси

Кроме того, еще одну редкую для Беларуси птицу — короткопалую пищуху сфотографировали в парке города Высокое в Брестской области 12 января. Этот вид птиц в Беларуси регистрировали в 1918 году, потом еще в начале XXI века было несколько голосовых регистраций. А сейчас впервые удалось сфотографировать эту птицу.