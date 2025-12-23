В Новосибирске наградили лучших атлетов и тренеров

Особое внимание было уделено тем, кто с честью представляет Новосибирскую область на различных турнирах и чемпионатах: спортсменам, тренерам, активистам ГТО, представителям вузов и профессиональных образовательных учреждений, а также ветеранам спецоперации, активно участвовавшим в спортивных соревнованиях прошедшего года.