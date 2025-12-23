Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске наградили лучших атлетов и тренеров

В концертном зале имени Арнольда Каца состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Спортивная элита — 2025».

Источник: Reuters

Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Особое внимание было уделено тем, кто с честью представляет Новосибирскую область на различных турнирах и чемпионатах: спортсменам, тренерам, активистам ГТО, представителям вузов и профессиональных образовательных учреждений, а также ветеранам спецоперации, активно участвовавшим в спортивных соревнованиях прошедшего года.

Награды получили лучшие атлеты в неолимпийских видах спорта: Лидия Стадник (подводный спорт), Артём Тадин (боевое самбо), а также их наставники — Светлана Талдонова, Галина Пенькова и Алексей Орлов. «Лучшим спортсменом по техническим видам спорта» был признан Роман Веснин (судомодельный спорт) и его тренер Дмитрий Бекешов.