В Новосибирске наградили лучших атлетов и тренеров

Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Особое внимание было уделено тем, кто с честью представляет Новосибирскую область на различных турнирах и чемпионатах: спортсменам, тренерам, активистам ГТО, представителям вузов и профессиональных образовательных учреждений, а также ветеранам спецоперации, активно участвовавшим в спортивных соревнованиях прошедшего года.
Награды получили лучшие атлеты в неолимпийских видах спорта: Лидия Стадник (подводный спорт), Артём Тадин (боевое самбо), а также их наставники — Светлана Талдонова, Галина Пенькова и Алексей Орлов. «Лучшим спортсменом по техническим видам спорта» был признан Роман Веснин (судомодельный спорт) и его тренер Дмитрий Бекешов.