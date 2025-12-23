Жителям Самары объяснили, кого могут вызвать на работу в праздники

Дополнительные дни отдыха, перенесённые с других нерабочих периодов, сделали выходными 31 декабря и 9 января, поэтому каникулы растянутся до 10 дней, а для работников по «пятидневке» — до 12 дней, учитывая субботу и воскресенье 10 и 11 января.
Однако не все смогут отдыхать. Кого точно вызовут на работу?
По словам консультанта департамента трудовых отношений министерства труда Самарской области Яны Корнеевой, в праздничные дни продолжают работать организации, приостановка работы которых невозможна: электростанции, металлургические производства, продуктовые магазины, транспорт, вывоз мусора, неотложные ремонтные работы.
Согласие не требуется только в исключительных ситуациях: предотвращение катастроф, аварий, стихийных бедствий, ликвидация последствий несчастных случаев, предотвращение ущерба имуществу работодателя, государства или муниципалитета, работы в условиях чрезвычайного или военного положения, а также при угрозе жизни населения, например, при пожарах, наводнениях или эпидемиях.