Жителям Самары объяснили, кого могут вызвать на работу в праздники

В этом году россиян ждут длинные новогодние каникулы — официальные выходные с 1 по 8 января.

Дополнительные дни отдыха, перенесённые с других нерабочих периодов, сделали выходными 31 декабря и 9 января, поэтому каникулы растянутся до 10 дней, а для работников по «пятидневке» — до 12 дней, учитывая субботу и воскресенье 10 и 11 января.

Однако не все смогут отдыхать. Кого точно вызовут на работу?

По словам консультанта департамента трудовых отношений министерства труда Самарской области Яны Корнеевой, в праздничные дни продолжают работать организации, приостановка работы которых невозможна: электростанции, металлургические производства, продуктовые магазины, транспорт, вывоз мусора, неотложные ремонтные работы.

Привлечение сотрудников к работе возможно как по заранее составленному графику дежурств, так и в случае внезапной необходимости, при этом обычно требуется письменное согласие работника.

Согласие не требуется только в исключительных ситуациях: предотвращение катастроф, аварий, стихийных бедствий, ликвидация последствий несчастных случаев, предотвращение ущерба имуществу работодателя, государства или муниципалитета, работы в условиях чрезвычайного или военного положения, а также при угрозе жизни населения, например, при пожарах, наводнениях или эпидемиях.