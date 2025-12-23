Жителям Самары объяснили, кого могут вызвать на работу в праздники

Согласие не требуется только в исключительных ситуациях: предотвращение катастроф, аварий, стихийных бедствий, ликвидация последствий несчастных случаев, предотвращение ущерба имуществу работодателя, государства или муниципалитета, работы в условиях чрезвычайного или военного положения, а также при угрозе жизни населения, например, при пожарах, наводнениях или эпидемиях.