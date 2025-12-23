Единая платформа закупок: обновлены правила использования

при техническом сбое, превышающем срок приема заявок или ценовых предложений, продлевает срок начала приема заявок или ценовых предложений по таким закупкам на срок устранения проблемы;при техническом сбое, исключающем возможность дешифрации ценовых предложений, поданных в закупках способами «Запрос ценовых предложений», «Аукцион», «Конкурс», если срок приема заявок или ценовых предложений не истек на момент возникновения технического сбоя, единый оператор продлевает закупки на время устранения сбоя и сообщает потенциальным поставщикам, о необходимости повторно подать заявки и ценовые предложения;при техническом сбое, исключающем возможность дешифрации ценовых предложений, поданных в закупках способами «Запрос ценовых предложений», «Аукцион», «Конкурс», если срок приема заявок или ценовых предложений истек, единый оператор продлевает срок приема заявок и ценовых предложений на время устранения сбоя и сообщает потенциальным поставщикам о необходимости повторно подать заявки и ценовые предложения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы единый оператор незамедлительно извещает уполномоченный орган и в течение всего времени до момента прекращения обстоятельства предоставляет информацию о предпринимаемых мерах и доказательства названных обстоятельств. В таких случаях решение о продлении сроков закупок принимается единым оператором на количество времени (дней), в течение которого длились обстоятельства;приступает к устранению технического сбоя;повторно уведомляет пользователей об устранении технического сбоя, размещая информацию на главной странице веб-портала о фактической дате и времени устранения технического сбоя с указанием номеров объявлений и лотов, о факте продления закупок;письменно в течение 1 рабочего дня извещает собственника о техническом сбое, причине возникновения и выполненных мероприятиях по устранению, результате устранения, факте продления закупок с указанием предложений по недопущению технического сбоя.