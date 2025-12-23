Ричмонд
Россиянам рассказали, как влиться в спорт после 40 лет

Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit Ольга Потехина рассказала, что с возрастом организм теряет мышечную массу, замедляется обмен веществ и меняется гормональный фон. Таким образом, после 40 лет занятия спортом становятся особенно важными для здоровья.

При этом, по ее словам, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, снижает риск расстройств пищевого поведения и повышает подвижность суставов.

— Что касается амбициозных целей, все зависит от самого человека — его характера и готовности работать. Есть примеры, когда люди и в 70 лет начинают бегать марафоны и достигают высоких результатов. Поэтому ставить цели можно в любом возрасте и двигаться к ним в своем темпе, — отметила Потехина, передает Life.ru.

Постоянная сидячая работа может негативно влиять на самочувствие сотрудников. Решением проблемы могут стать небольшие физические разминки в течение дня, поделилась тренер фитнес-программы WowFit Анастасия Шаповалова.

Дипломированный фитнес-тренер, инструктор крупного московского тренажерного зала Павел Корнев рассказал «Вечерней Москве», можно ли сделать себе фигуру мечты в домашних условиях.