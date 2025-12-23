Новогодняя елка сгорела в грузинском городе Гардабани

В январе в уральском городе Лесном воспламенилась городская елка, причиной послужили фейерверки. По данным регионального МВД, коробка с салютом упала от первых выстрелов, после чего все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же загорелась.