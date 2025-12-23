Новогодняя елка сгорела в грузинском городе Гардабани

В грузинском городе Гардабани во время торжественного зажжения огня загорелась новогодняя елка. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По данным издания, пламя за считанные секунды охватило все дерево. Из-за сильного возгорания елка выгорела дотла на глазах у собравшихся.
В результате инцидента никто не пострадал, уточнятся в публикации.
В январе в уральском городе Лесном воспламенилась городская елка, причиной послужили фейерверки. По данным регионального МВД, коробка с салютом упала от первых выстрелов, после чего все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же загорелась.
Ранее в Московской области автомобиль с фейерверками попал в аварию и загорелся после столкновения. На видеозаписи видно, как внутри горящего автомобиля начинают взрываться фейерверки.
В одном из районов столицы салют попал в окна квартиры и выбил стекла. В результате инцидента никто не пострадал.