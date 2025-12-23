Guardian: в Британии запретят варить лобстеров живыми

Напомним, в июле сообщалось, что в штате Калифорния в Санта-Нелле женщина оставила в фургоне на парковке кошек. В результате этого 28 особей погибли. Всего, по данным зоозащитников и полицейских, в машине находились 134 кошки. Внутри не было ни еды, ни воды. Женщину арестовали и предъявили ей обвинение в жестоком обращении с животными. Кошек доставили в ветеринарный центр.