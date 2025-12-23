Guardian: в Британии запретят варить лобстеров живыми

Правительство Британии введёт запрет на варку живых лобстеров, инициатива связана со государственной стратегией по улучшению благополучия животных в стране, сообщила газета The Guardian.
Власти королевства заявили, что кипячение нельзя считать «приемлемым способом» умерщвления ракообразных. Правительство собирается представить гражданам альтернативные решения.
Отмечается, что такая варка уже запрещена в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Организации, занимающиеся вопросами защиты животных, полагают, что к «более гуманным методам» умерщвления лобстеров можно отнести удары электрошокером или охлаждение при низких температурах.
При этом, как указано в публикации, за специализированный электрошокер придётся отдать по примерно 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 370 тысяч рублей). Новая инициатива основывается на законе, принятом Консервативной партией в 2022 году. В документе подчёркивалось, что беспозвоночные имеют разум и могут ощущать боль наравне с другими животными.
Кроме того, в стране стремятся сделать более строгими правила охоты. Так, власти хотят запретить охоту на зайцев в сезон размножения. Также они намереваются прекратить практику, при которой охотники прокладывают тропу по запаху животных, преследуемых собаками. Зоозащитники утверждают, что такой вид охоты используется для массового уничтожения лис.
Напомним, в июле сообщалось, что в штате Калифорния в Санта-Нелле женщина оставила в фургоне на парковке кошек. В результате этого 28 особей погибли. Всего, по данным зоозащитников и полицейских, в машине находились 134 кошки. Внутри не было ни еды, ни воды. Женщину арестовали и предъявили ей обвинение в жестоком обращении с животными. Кошек доставили в ветеринарный центр.