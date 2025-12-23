Крупу с насекомыми не пустили в Приморье — 26 тонн риса вернули Вьетнаму

Рисовая крупа из Вьетнама не попала на прилавки Приморья. Специалисты Россельхознадзора Приморья предотвратили ввоз зараженной партии, защитив местный агрорынок от потенциальной угрозы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Протоколом испытаний от 15 декабря подтверждена загрязненность партии мертвыми насекомыми-вредителями (булавоусым хрущаком)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел во Владивостокском морском рыбном порту. Государственные инспекторы при досмотре ввозимой продукции отобрали образцы для анализа. Исследования были проведены в Приморском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Обнаруженный в крупе булавоусый хрущак является опасным карантинным вредителем, способным наносить серьезный ущерб запасам зерна и продукции переработки. Его появление в хранилищах могло бы привести к экономическим потерям и необходимости сложных карантинных мероприятий.
Поскольку продукция не соответствовала фитосанитарным требованиям России и Евразийского экономического союза, было принято решение о возврате партии весом 26 тонн экспортеру.
Специалисты отмечают, что с начала 2025 года Россельхознадзор Приморья уже запретил ввоз четырех партий рисовой крупы общим весом 88,2 тонны из Индии, Китая и Вьетнама. Вся забракованная продукция была отправлена обратно в страны-отправители.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья выявили нарушения микробиологических показателей в партии соленой зернистой икры кеты. Производителю отказано в оформлении декларации на серийный выпуск продукции.