Крупу с насекомыми не пустили в Приморье — 26 тонн риса вернули Вьетнаму

Специалисты отмечают, что с начала 2025 года Россельхознадзор Приморья уже запретил ввоз четырех партий рисовой крупы общим весом 88,2 тонны из Индии, Китая и Вьетнама. Вся забракованная продукция была отправлена обратно в страны-отправители.