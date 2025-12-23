Семь километров новых дорог построят на Патрокле во Владивостоке

Положительное заключение государственной экспертизы получил проект дорог второго пускового комплекса в микрорайоне Патрокл Владивостока. Новые участки дорог появятся в том числе на магистральных улицах, сообщает пресс-служба администрации.
«В районе улиц Архангельской и Новороссийской проектом предусматривается семь километров новой улично-дорожной сети. Это две магистральные улицы и ряд межквартальных проездов», — говорится в сообщении.
Так, от улицы Сочинской до Катерной появятся семь участков новых дорог, из них две — магистральные улицы районного значения, движение по которым будет организовано в четыре полосы с тротуарами по обеим сторонам проезжей части. Пять межквартальных проездов запланированы в две полосы движения с обустройством парковочных карманов и тротуаров. Новые дороги соединят уже существующие и строящиеся жилые комплексы новыми транспортными путями.
Работы по проектированию выполнены подрядной организацией ООО «Интеркарто» по безвозмездному договору между городским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и застройщиками территории, среди которых ДОМ.РФ, «ПИК— ПРИМОРЬЕ», «Талан-Регион-31», «Ренессанс Инвест» и «Катерная».
Как отметили в ЦОДД, разработка подобного масштабного проекта совместно с застройщиками территории была проведена впервые. Ранее в этом году по безвозмездному договору с администрацией проектирование и капитальный ремонт новой дороги на месте грунтового проезда провел застройщик ЖК «Андерсен» на улице Лесопитомник.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что компания «Глобал», учредителем которой выступают «ДНС групп» и АНО «Открывая море Владивостоку», построит на пляжной территории бухты Патрокл купальню с сауной и русской баней, услугами которой одновременно смогут воспользоваться до 300 человек.