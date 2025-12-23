Семь километров новых дорог построят на Патрокле во Владивостоке

Так, от улицы Сочинской до Катерной появятся семь участков новых дорог, из них две — магистральные улицы районного значения, движение по которым будет организовано в четыре полосы с тротуарами по обеим сторонам проезжей части. Пять межквартальных проездов запланированы в две полосы движения с обустройством парковочных карманов и тротуаров. Новые дороги соединят уже существующие и строящиеся жилые комплексы новыми транспортными путями.