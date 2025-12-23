«Дело еще живое»: Адвокат допустила принятие решения Мосгорсуда в пользу Долиной

Мосгорсуд может вновь принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной. Об этом 25 декабря в беседе с «Газета.Ru» заявила адвокат Нина Еременко.
Ранее сообщалось, что в новом круге разбирательства по делу Долиной повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — сказала адвокат.
Еременко считает, что сторона Долиной будет настаивать на уязвимом состоянии певицы и отсутствии должной осмотрительности у покупательницы Полины Лурье.
«Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим», — отметила она.
По ее словам, предстоящее заседание будет важным, поскольку суду предстоит заново оценить экспертизы и поведение сторон.
«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — добавила эксперт.
Накануне было опубликовано заключение Верховного суда. В документе отмечалось, что продажу квартиры совершили в период, когда певица была в состоянии психического расстройства, однако такие условия не могут быть основанием для аннулирования сделки.