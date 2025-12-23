Проезд через улицу Салтыкова-Щедрина ограничат в Хабаровске

Сквозное движение автотранспорта по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске перекроют 26 декабря. Ограничения связаны с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Движение ограничат 26 декабря с 9:30 до 16:00. На время проведения работ маршрут автобус № 17 «Госбанк — Спиртзавод» сократят: транспорт будет доезжать только до железнодорожного переезда.
Получить информацию о работе и местонахождении общественного транспорта, прогноз прибытия к остановке можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus, или по телефону ХМНИЦ 45−00−56.