Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд через улицу Салтыкова-Щедрина ограничат в Хабаровске

На время дорожных работ на железнодорожном переезде сквозное движение закроют.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сквозное движение автотранспорта по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске перекроют 26 декабря. Ограничения связаны с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Движение ограничат 26 декабря с 9:30 до 16:00. На время проведения работ маршрут автобус № 17 «Госбанк — Спиртзавод» сократят: транспорт будет доезжать только до железнодорожного переезда.

Получить информацию о работе и местонахождении общественного транспорта, прогноз прибытия к остановке можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus, или по телефону ХМНИЦ 45−00−56.