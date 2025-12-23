В Новосибирской области 31 декабря завершится сезон охоты на гусей и уток

Новосибирцам напомнили, что срок сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками завершится 31 декабря. После этой даты охотникам нельзя будет добывать гусей, уток и лысух до начала следующего сезона охоты. Об этом предупредили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.
— В течение 20 дней после окончания последнего срока охоты, указанного в вашем разрешении, необходимо предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, — напомнили охотникам в ведомстве.
За непредставление или несвоевременное представление данных сведений охотников могут лишить права на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов на год.