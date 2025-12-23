Свердловские автоинспекторы помогли семье, застрявшей ночью на трассе

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции Свердловской области поздним вечером 20 декабря пришли на помощь семье, замерзающей ночью на трассе. Экипаж ДПС заметил стоящую с аварийной сигнализацией иномарку на Серовском тракте.
Старший лейтенант полиции Иван Коновалов, младший сержант Игорь Артамонов и младший сержант Леонид Антропов выяснили, что автомобиль с пассажирами, следовавшими из Екатеринбурга в Нижний Тагил, вышел из строя и дальше двигаться не может.
«В целях безопасности и, учитывая низкую температуру, автоинспекторы немедленно организовали помощь. Была вызвана эвакуационная служба для транспортировки неисправного транспортного средства», — рассказали в ГИБДД.
Семью во время эвакуации машины грелась в салоне патрульного автомобиля.