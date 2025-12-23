Свердловские автоинспекторы помогли семье, застрявшей ночью на трассе

Старший лейтенант полиции Иван Коновалов, младший сержант Игорь Артамонов и младший сержант Леонид Антропов выяснили, что автомобиль с пассажирами, следовавшими из Екатеринбурга в Нижний Тагил, вышел из строя и дальше двигаться не может.