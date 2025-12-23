Ричмонд
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Главными торговыми партнерами республики по итогам января-ноября 2025-го по-прежнему остаются Китай и Россия.

Источник: Нацкомстат Узбекистана

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-ноябре этого года внешнеторговый оборот республики составил $ 72,8 млрд, увеличившись на $13 млрд или 21,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Объем экспорта из Узбекистана по итогам прошедших 11 месяцев увеличился на 26,2% — до $30,9 млрд, а импорта — на 18,7%, до $41,9 млрд.

Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Главными торговыми партнерами республики по итогам января-октября этого года остаются Китай (20,1%) и Россия (16,2%).

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.