В Красноярском крае пошла на спад волна гриппа и ОРВИ

За последнюю неделю врачи зарегистрировали 20 677 случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.
В Красноярске число заболевших ОРВИ сократилось более чем на 20%. Однако в нескольких городах края заболеваемость, напротив, выросла. Наибольший медики отметили в Минусинске, Лесосибирске и Норильске.
Лабораторный мониторинг подтверждает, что в регионе по-прежнему чаще всего выявляют вирус гриппа A (H3N2).
Из-за высокой заболеваемости на прошлой неделе семь школ Красноярского края полностью перевели учеников на дистанционное обучение. Еще 189 классов в 46 школах региона также временно перешли на удаленный формат.
Специалисты напоминают красноярцам о важности профилактических мер.