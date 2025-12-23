Ричмонд
В Красноярском крае пошла на спад волна гриппа и ОРВИ

В Красноярском крае эпидемиологическая ситуация с гриппом и ОРВИ стабилизировалась.

Источник: РИА "Новости"

За последнюю неделю врачи зарегистрировали 20 677 случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

В Красноярске число заболевших ОРВИ сократилось более чем на 20%. Однако в нескольких городах края заболеваемость, напротив, выросла. Наибольший медики отметили в Минусинске, Лесосибирске и Норильске.

Лабораторный мониторинг подтверждает, что в регионе по-прежнему чаще всего выявляют вирус гриппа A (H3N2).

Из-за высокой заболеваемости на прошлой неделе семь школ Красноярского края полностью перевели учеников на дистанционное обучение. Еще 189 классов в 46 школах региона также временно перешли на удаленный формат.

Специалисты напоминают красноярцам о важности профилактических мер.