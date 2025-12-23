Экостикеры для автомобилей: кто и когда начнет получать штрафы

Это значит, что им положен «зеленый» стикер — это категория «чистых» машин. У более дорогих и новых моделей проблем тем более не возникнет. По сути, под угрозой остаются в основном старые советские автомобили, которых ещё достаточно на дорогах страны.
При этом с соцсетях уже давно циркулируют слухи о том, что с 2026 года владельцев авто без экостикеров или с «желтыми» и «красными» стикерами будут массово штрафовать за въезд в определённые районы Ташкента. На самом деле это не соответствует действительности.
В Национальном комитете по экологии официально пояснили: в 2026 и 2027 годах штрафы применяться не будут. Эти два года выделены для постепенного внедрения и отработки системы, а также информирования и подготовки водителей. Только с 2028 года планируется начать применение штрафов к нарушителям.
Въезд автомобилей с «желтыми» и «красными» стикерами в специальные «экологические» зоны будет фиксироваться с помощью автоматических камер, уже установленных на перекрестках города. Эти камеры используются для фиксации нарушений ПДД, и теперь будут следить и за соблюдением экологических требований.
Главная цель системы — не наказание, а улучшение качества воздуха и популяризация экологически чистого транспорта. Владельцам старых машин предоставляют время и возможность подготовиться: привести авто в порядок, пройти диагностику и, если возможно, улучшить техническое состояние и получить более «экологичный» стикер.
Так, что пока волноваться не о чем: в ближайшие два года экостикеры — это только пробный этап и инструмент для повышения осведомлённости. Штрафы и ужесточение контроля начнутся лишь с 2028 года.