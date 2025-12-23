«Золотая игла» для экономики: эксперт предупреждает о рисках для Узбекистана

По его словам, золото и серебро обновили исторические максимумы: стоимость золота поднялась до $4 381 за унцию, а серебра — почти до $70 за унцию. Оба металла демонстрируют лучший годовой результат роста с 1979 года.
Главной причиной резкого подорожания драгоценных металлов, по мнению эксперта, является усиление геополитической напряженности и глобальной экономической нестабильности. Ключевое влияние на это оказывает непредсказуемая политика Дональда Трампа, включающая высокие таможенные пошлины. Дополнительный импульс рынку придали заявления президента США о возможной смене руководства ФРС и снижении ставки рефинансирования.
Экономист отмечает, что рост цен напрямую влияет на Узбекистан. В этом году экспорт золота уже бьёт рекорды: на долю золота пришлось около 50% товарного экспорта за 10 месяцев. Именно он стал одним из ключевых факторов укрепления сума в реальном выражении.
Однако, по мнению Юсупова, это не повод для радости. Напротив — страна «подсаживается на золотую иглу».
Эксперт выделил несколько опасных последствий:
экономика страны становится зависимой от колебаний мировой конъюнктуры золота и от объемов его добычи.
завышенный курс сума снижает конкурентоспособность несырьевых экспортных товаров и товаров, конкурирующих с импортом (голландская болезнь).
доходы от золота идут большей частью государству, что расширяет возможности дальнейшей экспансии чиновников в уже до предела забюрократизированную экономику.
«Два последних обстоятельства крайне вредны для рыночных реформ и развития частного сектора. Так что я бы не слишком радовался “золотому дождю”, который на нас обрушился благодаря Трампу», — подчеркнул Юсупов.