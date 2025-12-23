«Золотая игла» для экономики: эксперт предупреждает о рисках для Узбекистана

Экономист отмечает, что рост цен напрямую влияет на Узбекистан. В этом году экспорт золота уже бьёт рекорды: на долю золота пришлось около 50% товарного экспорта за 10 месяцев. Именно он стал одним из ключевых факторов укрепления сума в реальном выражении.