Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Золотая игла» для экономики: эксперт предупреждает о рисках для Узбекистана

Vaib.uz (Узбекистан. 23 декабря). Узбекистан всё сильнее зависит от экспорта золота, и эта тенденция может обернуться для страны серьёзными проблемами. Об этом заявил известный экономист Юлий Юсупов, комментируя ситуацию на мировых рынках драгоценных металлов.

Источник: Reuters

По его словам, золото и серебро обновили исторические максимумы: стоимость золота поднялась до $4 381 за унцию, а серебра — почти до $70 за унцию. Оба металла демонстрируют лучший годовой результат роста с 1979 года.

Главной причиной резкого подорожания драгоценных металлов, по мнению эксперта, является усиление геополитической напряженности и глобальной экономической нестабильности. Ключевое влияние на это оказывает непредсказуемая политика Дональда Трампа, включающая высокие таможенные пошлины. Дополнительный импульс рынку придали заявления президента США о возможной смене руководства ФРС и снижении ставки рефинансирования.

Экономист отмечает, что рост цен напрямую влияет на Узбекистан. В этом году экспорт золота уже бьёт рекорды: на долю золота пришлось около 50% товарного экспорта за 10 месяцев. Именно он стал одним из ключевых факторов укрепления сума в реальном выражении.

Однако, по мнению Юсупова, это не повод для радости. Напротив — страна «подсаживается на золотую иглу».

Эксперт выделил несколько опасных последствий:

экономика страны становится зависимой от колебаний мировой конъюнктуры золота и от объемов его добычи.

завышенный курс сума снижает конкурентоспособность несырьевых экспортных товаров и товаров, конкурирующих с импортом (голландская болезнь).

доходы от золота идут большей частью государству, что расширяет возможности дальнейшей экспансии чиновников в уже до предела забюрократизированную экономику.

«Два последних обстоятельства крайне вредны для рыночных реформ и развития частного сектора. Так что я бы не слишком радовался “золотому дождю”, который на нас обрушился благодаря Трампу», — подчеркнул Юсупов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше