Капитан Максим Луковников из Слюдянки удостоен медали Жукова за отвагу, самоотверженность и мужество. Указ о награждении государственной наградой подписал президент РФ Владимир Путин.
Максим Луковников с детства занимался хореографией, увлекался футболом, участвовал в соревнованиях. После школы он решил посвятить себя служению Родине и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое успешно окончил в 2018 году.
— Несмотря на трудности службы, он находит радость в возвращении домой, с радостью навещает родные места и школьные стены, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации Слюдянского района.
Сейчас герой находится в зоне специальной военной операции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на школе № 55 открыли мемориальную доску герою СВО Павлу Федосееву.