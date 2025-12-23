Ричмонд
Капитан Максим Луковников из Слюдянки удостоен медали Жукова

Сейчас герой находится в зоне специальной военной операции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Капитан Максим Луковников из Слюдянки удостоен медали Жукова за отвагу, самоотверженность и мужество. Указ о награждении государственной наградой подписал президент РФ Владимир Путин.

Максим Луковников с детства занимался хореографией, увлекался футболом, участвовал в соревнованиях. После школы он решил посвятить себя служению Родине и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое успешно окончил в 2018 году.

— Несмотря на трудности службы, он находит радость в возвращении домой, с радостью навещает родные места и школьные стены, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации Слюдянского района.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на школе № 55 открыли мемориальную доску герою СВО Павлу Федосееву.