Пора снять корону: продюсер обратился к Долиной с дельным советом

Лариса Долина должна показать, что для нее главное зритель, а не деньги. С таким заявлением на фоне репутационных потерь певицы из-за дела о продажи ее квартиры выступил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По мнению Рудченко, Долина должна показать, что для нее главное не деньги.

«Сложно сказать, сколько времени понадобится Долиной для восстановления репутации И артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто “носить корону”, заслужив определенный титул, и поэтому может ничего не делать», — сказал Рудченко. Его слова приводит aif.ru. Продюсер уточнил, что количество корпоративов и концертов Долиной уменьшается. Рудченко подчеркнул, что артистка сейчас является раздражающим фактором и ее просто не готовы заказывать. По словам продюсера, Долиной необходимо показать, что для наа на первом месте зритель, а не деньги.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрел жалобы в рамках дела о продаже квартиры Ларисы Долиной. По итогу заседания право собственности на недвижимость, которую певица продала под влиянием мошенников, перешло Полине Лурье. В преддверии заседания стало известно о массовых отменах концертов Долиной. Так, отменилось четыре концерта артистки в Дубае и семь броней на корпоративы.