Пора снять корону: продюсер обратился к Долиной с дельным советом

«Сложно сказать, сколько времени понадобится Долиной для восстановления репутации И артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто “носить корону”, заслужив определенный титул, и поэтому может ничего не делать», — сказал Рудченко. Его слова приводит aif.ru. Продюсер уточнил, что количество корпоративов и концертов Долиной уменьшается. Рудченко подчеркнул, что артистка сейчас является раздражающим фактором и ее просто не готовы заказывать. По словам продюсера, Долиной необходимо показать, что для наа на первом месте зритель, а не деньги.