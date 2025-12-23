В Казахстане реорганизовали Национальный центр детской реабилитации

Национальный центр детской реабилитации находится в Астане и оказывает широкий комплекс услуг по медицинской реабилитации детей. Ежегодно он может принять до 4200 детей на 14 реабилитационных курсов, продолжительность каждого курса составляет 25 дней. В среднем каждый ребенок получает около 16 видов услуг, а количество процедур для каждого ребенка составляет от 114 до 138.