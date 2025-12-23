Ричмонд
В Казахстане реорганизовали Национальный центр детской реабилитации

Принято постановление правительства от 18 декабря 2025 года «О некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества “Национальный центр детской реабилитации”, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Реорганизовать некоммерческое акционерное общество “Национальный центр детской реабилитации” путем присоединения к нему акционерного общества “Детский реабилитационный центр “Балбулак””, — говорится в документе.

Соответственно, детский реабилитационный центр «Балбулак» исключен из перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами.

Постановление вводится в действие со 2 января 2026 года.

Национальный центр детской реабилитации находится в Астане и оказывает широкий комплекс услуг по медицинской реабилитации детей. Ежегодно он может принять до 4200 детей на 14 реабилитационных курсов, продолжительность каждого курса составляет 25 дней. В среднем каждый ребенок получает около 16 видов услуг, а количество процедур для каждого ребенка составляет от 114 до 138.

Детский реабилитационный центр «Балбулак» расположен в Алматы. Он принимает детей с различными патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая церебральный паралич, аутизм, задержки психического и речевого развития.