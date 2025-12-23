Ричмонд
Эммануэль Макрон постоял в планке с популярным фитнес-блогером

Президент Франции Эммануэль Макрон постоял в планке с популярным фитнес-блогером Тибо ИнШейпом и стал объектом насмешек пользователей Сети. При этом тренировка была предназначена для французского военного контингента, дислоцированного в ОАЭ.

— Внешний долг Франции составляет 3,4 триллиона евро, в то время как Макрон «считает себя Томом Крузом», — писали пользователи под роликом на YouTube-канале французского президента.

Также пользователи Сети раскритиковали Макрона за технику отжиманий.

До этого в Сети распространилось видео, на котором жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит грубо высказалась о феминистках, выражавших протест против изнасилований.

11 мая пользователи соцсети X заподозрили Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их поведения в поведения во время поездки в Киев. В частности, когда к ним в вагон зашли журналисты с камерой, Макрон поспешил спрятать подозрительный пакетик с белым веществом.

