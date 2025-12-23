11 мая пользователи соцсети X заподозрили Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их поведения в поведения во время поездки в Киев. В частности, когда к ним в вагон зашли журналисты с камерой, Макрон поспешил спрятать подозрительный пакетик с белым веществом.