Решение по делу Валиевой пропало с сайта CAS

Материалы дела о нарушении антидопинговых норм российской фигуристкой Камилой Валиевой исчезли с официального сайта Спортивного арбитражного суда (CAS).
При попытке найти информацию по делу под номером CAS 2023/A/9455, который ранее содержал документы по этому разбирательству, теперь появляется сообщение об отсутствии данных. Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой истекает 25 декабря, а с 25 октября ей разрешили возобновить тренировки.
Камиле Валиевой 19 лет. Спортивным арбитражным судом были аннулированы её результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года. В результате российская сборная лишилась золотой медали в командном турнире, которая перешла к американской команде.
Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал Камилу Валиеву возместить судебные издержки и выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на общую сумму 2,3 млн рублей.