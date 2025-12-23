Ричмонд
Решение по делу Валиевой пропало с сайта CAS

Решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой пропало с сайта Спортивного арбитражного суда.

Источник: Аргументы и факты

Материалы дела о нарушении антидопинговых норм российской фигуристкой Камилой Валиевой исчезли с официального сайта Спортивного арбитражного суда (CAS).

При попытке найти информацию по делу под номером CAS 2023/A/9455, который ранее содержал документы по этому разбирательству, теперь появляется сообщение об отсутствии данных. Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой истекает 25 декабря, а с 25 октября ей разрешили возобновить тренировки.

Камиле Валиевой 19 лет. Спортивным арбитражным судом были аннулированы её результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года. В результате российская сборная лишилась золотой медали в командном турнире, которая перешла к американской команде.

Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал Камилу Валиеву возместить судебные издержки и выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на общую сумму 2,3 млн рублей.