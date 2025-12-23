Решение по делу Валиевой пропало с сайта CAS

При попытке найти информацию по делу под номером CAS 2023/A/9455, который ранее содержал документы по этому разбирательству, теперь появляется сообщение об отсутствии данных. Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой истекает 25 декабря, а с 25 октября ей разрешили возобновить тренировки.