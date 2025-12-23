Ричмонд
В США священник во время клинической смерти встретился с Иисусом

Американский священник рассказал, как пережил 105-минутную остановку сердца. Дин Брэкстон утверждает, что встретил Иисуса Христа, который сказал, что мужчине еще рано умирать.

Источник: АиФ

Американский священник рассказал, как во время остановки сердца встретил умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа, пишет Daily Mail.

По словам 68-летнего Дина Брэкстона, он находился в состоянии клинической смерти в течение 105 минут. Он рассказал, что, когда увидел Иисуса Христа, тот сам с ним заговорил, сказав, что его время умирать еще не пришло. В результате мужчина чудесным образом очнулся.

Врачи, которые пытались реанимировать священника, уже заполняли документы для морга, когда пациент необъяснимым образом пришел в себя. По их словам, у Брэкстона чудом не был поврежден мозг после долгой гипоксии.

Сам священник описывает пережитый опыт как состояние невероятной радости, покоя и утешения, полностью изменившее его взгляд на жизнь.

Ранее Шарлота Холмс, пережившая клиническую смерть в 69 лет, заявила, что в момент остановки сердца видела рай и ад, чувствуя их запахи.

Американка Норма Эдвардс, дважды оказавшаяся при смерти, рассказала, что видела огромный экран с таблицей судьбы.