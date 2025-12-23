В США священник во время клинической смерти встретился с Иисусом

По словам 68-летнего Дина Брэкстона, он находился в состоянии клинической смерти в течение 105 минут. Он рассказал, что, когда увидел Иисуса Христа, тот сам с ним заговорил, сказав, что его время умирать еще не пришло. В результате мужчина чудесным образом очнулся.