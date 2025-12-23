Ричмонд
В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым

Во время траурной церемонии тысячи людей пришли в театр, чтобы отдать дань уважения мэтру.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Прощание с легендарным казахстанским актером Асанали Ашимовым проходит в театре оперы и балета имени Абая в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В зале буквально яблоку негде упасть — столько алматинцев пришло почтить память легендарного актера.

На сцене участниками траурной церемонии стали госсекретарь Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, а также аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Глава города подчеркнул, что Асанали Ашимов посвятил всю свою творческую жизнь развитию театра и кино Казахстана.

«Он воспитал множество учеников, можно сказать, заложил целую школу. Теперь дело за его учениками — мы верим, что они продолжат и расширят начатое им», — заявил Сатыбалды.

По его словам, артист «всегда подчеркивал значимость каждого события, в котором участвовал».

«Мы даже обсуждали с ним идею отпраздновать его 90-летний юбилей как общенациональный культурный праздник здесь, в Алматы», — добавил он.

В театре организовали фотовыставку, посвященную артисту.

Асанали Ашимов скончался 21 декабря в возврате 89 лет. Его похоронят на кладбище «Кенсай-1».

Народный артист СССР, Герой труда Казахстана.

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма Сарысуского района Южно-Казахстанской области (ныне — в Жамбылской области) Казахской ССР. В 1961 году окончил театральный факультет при Казахской государственной консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате.

В 1961—1963 годах работал на киностудии «Казахфильм».

С 1963 года — актёр, режиссёр Казахского драматического театра им. М. О. Ауэзова в Алма-Ате.

В 1987—1988 годах был художественным руководителем театра.

В кино дебютировал еще студентом в фильме «Ботагоз» (1958) по повести Сабита Муканова, где сыграл роль Кенжетая.

Среди фильмов с его участием — «Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Маньчжурский вариант», «Кыз-Жибек».

Преподавал в Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова (профессор).

С 1990 года — президент киностудии «Елим-ай».

В 2016 году возглавил Ассоциацию театров Казахстана.

С 2019 года — художественный руководитель молодёжного театра «Новый век» в Алматы.

Асанали Ашимов — Герой Труда Казахстана (2017). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Народный артист СССР (1980).