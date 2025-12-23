В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с участниками СВО

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отдельной встречи с участниками СВО и их семьями в преддверии Нового года у президента РФ Владимира Путина пока не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, с участниками СВО Путин встречается ежедневно.
«Отдельной такой, дополнительной, к тому что происходит ежедневно, пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, запланирована ли у Путина встреча с участниками СВО и их семьями в преддверии Нового года.