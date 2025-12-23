Ричмонд
Ветеринары спасли домашнюю собаку, которая проглотила новогоднюю гирлянду

Собака породы джек-рассел разгрызла искусственную елку и съела новогоднее украшение.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре спасли джек-рассела, который съел новогоднюю гирлянду. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Кубань.

Хозяйка собаки Александра Калугина рассказала, что с появлением в доме искусственной елки, питомица стала пробовать ее на зуб. В итоге разгрызла несколько веток и проглотила два метра гирлянды. У собаки вздулся живот, в теле появились бугры. Пришлось срочно везти ее к ветеринару. После лечения джек-расселу стало легче.

Ветврачи советуют владельцам животных заранее позаботиться о безопасности кошек и собак. Не украшать елку мишурой и дождиком. Эти украшения ни одно их них не переварит, а потом оно может застрять в кишечнике. Лучше использовать игрушки из натуральных материалов. А если питомец все-таки проглотил инородное тело, это можно узнать по рвоте, отсутствию аппетита и стула. В таком случае необходимо идти к ветклинику.

