Ветеринары спасли домашнюю собаку, которая проглотила новогоднюю гирлянду

Ветврачи советуют владельцам животных заранее позаботиться о безопасности кошек и собак. Не украшать елку мишурой и дождиком. Эти украшения ни одно их них не переварит, а потом оно может застрять в кишечнике. Лучше использовать игрушки из натуральных материалов. А если питомец все-таки проглотил инородное тело, это можно узнать по рвоте, отсутствию аппетита и стула. В таком случае необходимо идти к ветклинику.