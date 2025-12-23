Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести новую категорию ветеранов: кто может получить этот статус

Слуцкий предложил ввести в России категорию «Ветеран трудовой деятельности».

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести новую категорию ветеранов — «Ветеран трудовой деятельности». соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.

В эту категорию, согласно документу, будут входить лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Это звание, предлагают парламентарии, будут сопровождаться рядом социальных льгот. В том числе 50-процентной компенсацией за услуги ЖКУ и обслуживание в прежних поликлиниках.

В настоящее время для получения федерального звания «Ветеран труда» нужен не только стаж, но и наличие государственной или ведомственной награды. А это, уверены разработчики законодательной инициативы, несправедливо. Поддержка нужна и тем, кто добросовестно отработал всю жизнь.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов направил главе Минпромторга Антону Алиханову письмо с предложением упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленных предприятий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше