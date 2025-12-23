В России предложили ввести новую категорию ветеранов: кто может получить этот статус

В настоящее время для получения федерального звания «Ветеран труда» нужен не только стаж, но и наличие государственной или ведомственной награды. А это, уверены разработчики законодательной инициативы, несправедливо. Поддержка нужна и тем, кто добросовестно отработал всю жизнь.