В России предложили ввести новую категорию ветеранов: кто может получить этот статус

В России предложили ввести новую категорию ветеранов — «Ветеран трудовой деятельности». соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.
В эту категорию, согласно документу, будут входить лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Это звание, предлагают парламентарии, будут сопровождаться рядом социальных льгот. В том числе 50-процентной компенсацией за услуги ЖКУ и обслуживание в прежних поликлиниках.
В настоящее время для получения федерального звания «Ветеран труда» нужен не только стаж, но и наличие государственной или ведомственной награды. А это, уверены разработчики законодательной инициативы, несправедливо. Поддержка нужна и тем, кто добросовестно отработал всю жизнь.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов направил главе Минпромторга Антону Алиханову письмо с предложением упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленных предприятий.