Серийный убийца Зодиак и убивший Черную Далию оказался одним человеком: проведено масштабное расследование

Бабер утверждает, что ему удалось расшифровать шифры Зодиака Z13 и Z32, которые, по его словам, указывают на одного и того же человека — Марвина Скиптона Марголиса. Речь идет о ветеране Второй мировой войны и бывшем студенте-медике, впоследствии сменившем имя на Марвин Меррилла.