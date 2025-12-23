Серийный убийца Зодиак и убивший Черную Далию оказался одним человеком: проведено масштабное расследование

Расследование ФБР и полиции Калифорнии указывает на возможную связь между серийным убийцей по прозвищу Зодиак и делом об убийстве Черного георгина. Об этом пишет Daily Mail.
Как передает издание, консультант по расследованиям Алекс Бабер сообщил, что смог раскрыть оба преступления с помощью искусственного интеллекта и анализа большего количества данных.
Бабер утверждает, что ему удалось расшифровать шифры Зодиака Z13 и Z32, которые, по его словам, указывают на одного и того же человека — Марвина Скиптона Марголиса. Речь идет о ветеране Второй мировой войны и бывшем студенте-медике, впоследствии сменившем имя на Марвин Меррилла.
Марголис ранее фигурировал среди подозреваемых по делу об убийстве Черного георгина в 1947 году в Лос-Анджелесе. Тогда тело 22-летней Элизабет Шорт было жестоко изуродовано и расчленено, а затем оставлено на пустыре. Прозвище «Черный георгин» журналисты дали девушке из-за ее темной одежды и прически.
По словам Бабера, японский штык, привезенный им с войны, может быть связан с одним из нападений Зодиака. Также указывается на его медицинские навыки и нестабильное поведение, которые, как считает исследователь, соответствуют психологическому профилю преступника.
Ранее сайт KP.RU рассказывал об убийце по прозвищу Зодиак, совершившем семь установленных нападений, из которых пять закончились смертью жертв. Однако особенно известным его сделала серия шифрованных писем, отправленных в местные газеты.