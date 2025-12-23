Беременная от танцора Лерчек посещает врача по разрешению суда

Чекалина, находящаяся под домашним арестом, сама подтвердила Life.ru, что её отпускали на медицинский осмотр. Блогерша поделилась, что чувствует себя значительно лучше после посещения врача. Она подчеркнула, что самое важное для неё — это здоровье будущего ребёнка, и врачи не выявили никаких отклонений. На выходе из медучреждения журналисты вновь сняли Лерчек в сопровождении 37-летнего аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини — отца её будущего малыша.