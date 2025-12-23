Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная от танцора Лерчек посещает врача по разрешению суда

Беременная блогершка Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, воспользовалась правом регулярно посещать врача по решению суда.

Чекалина, находящаяся под домашним арестом, сама подтвердила Life.ru, что её отпускали на медицинский осмотр. Блогерша поделилась, что чувствует себя значительно лучше после посещения врача. Она подчеркнула, что самое важное для неё — это здоровье будущего ребёнка, и врачи не выявили никаких отклонений. На выходе из медучреждения журналисты вновь сняли Лерчек в сопровождении 37-летнего аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини — отца её будущего малыша.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.