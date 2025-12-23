Из срубленных елок стали массово выползать клещи

При потеплении паразиты выходят наружу из‑под снега.
В ряде регионов России новогодние живые елки стали неожиданным источником опасности: из срубленных деревьев в прогретых квартирах массово выползают клещи. Они выходят из спячки раньше обычного из ‑за аномально теплой зимы и плюсовых температур в декабре.
«В центральных регионах России с плюсовой и нулевой температурой фиксируется фаза активности хвойных клещей — их заносят в жилища вместе с живыми елками, купленными на базарах», — пишет telegram-канал Baza. Случаи появления «елочных» клещей уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Традиционно многие виды клещей впадают в диапаузу (аналог спячки) с наступлением устойчивых морозов и снежного покрова. Из ‑за отсутствия затяжных морозов диапауза становится короткой и нестабильной. При потеплении паразиты выходят наружу из ‑под снега, опавшей хвои и мха, начинают питаться и переселяются на хвойные деревья.
Проблема начинается, когда елку заносят в теплую квартиру. Уже через несколько часов клещи «оттаивают», активизируются и начинают расползаться по стволу и хвое в поисках хозяина. Клещи в России могут переносить целый ряд опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Опасных паразитов часто принимают за жучков-короедов из ‑за схожего коричневого или темно‑бурого цвета. Эксперты рекомендуют не спешить сразу заносить купленное дерево в жилые комнаты. Нужно оставить его «отогреваться» в изолированном и хорошо проветриваемом месте (например, балкон) на 12−24 часа. Также до заноса в квартиру нужно энергично встряхнуть елку на улице.
Значительная часть живых новогодних деревьев для центральных регионов завозится из южных областей с более мягким климатом. В этих регионах нынешняя зима особенно теплая. В таких условиях клещи сохраняют активность или очень быстро выходят из кратковременной диапаузы.