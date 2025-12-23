Из срубленных елок стали массово выползать клещи

Проблема начинается, когда елку заносят в теплую квартиру. Уже через несколько часов клещи «оттаивают», активизируются и начинают расползаться по стволу и хвое в поисках хозяина. Клещи в России могут переносить целый ряд опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Опасных паразитов часто принимают за жучков-короедов из ‑за схожего коричневого или темно‑бурого цвета. Эксперты рекомендуют не спешить сразу заносить купленное дерево в жилые комнаты. Нужно оставить его «отогреваться» в изолированном и хорошо проветриваемом месте (например, балкон) на 12−24 часа. Также до заноса в квартиру нужно энергично встряхнуть елку на улице.