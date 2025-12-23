В ХМАО откроется специализированный центр для реабилитации бойцов СВО

В частности, власти сократили бюрократические процедуры за счет соглашений с Минобороны, министерством цифрового развития и порталом «Госуслуги». Кроме того, на сайте окружного правительства создан отдельный раздел с навигацией и инструкциями для бойцов СВО и их близких, что упростило доступ к мерам поддержки.