В ХМАО откроется специализированный центр для реабилитации бойцов СВО

В Югре откроется еще один реабилитационный центр для военных.

В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) планируют создать специализированный центр для медицинской, психологической и социальной реабилитации ветеранов СВО. Соответствующее поручение губернатор Руслан Кухарук дал профильному департаменту в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития округа.

Центр предлагается открыть на базе Горноправдинской больницы. «Реабилитация бойцов СВО должна быть комплексной, всесторонней. С этой целью предлагаю создать специализированный центр на базе Горноправдинской больницы Ханты-Мансийского района. В числе направлений его работы будут протезирование, школа ходьбы, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и многое другое», — заявил Кухарук, обозначив ключевые задачи проекта.

Губернатор также поручил заместителю главы региона Всеволоду Кольцову незамедлительно приступить к реализации инициативы. По его словам, в уходящем году меры поддержки военнослужащих и их семей были существенно усилены.

В частности, власти сократили бюрократические процедуры за счет соглашений с Минобороны, министерством цифрового развития и порталом «Госуслуги». Кроме того, на сайте окружного правительства создан отдельный раздел с навигацией и инструкциями для бойцов СВО и их близких, что упростило доступ к мерам поддержки.

