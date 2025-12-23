Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание девочки из Буинска

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание девочки Лизы из Буинска. Об этом в своем Telegram-канале написала глава пресс-службы руководителя РТ Лилия Галимова. Она уточнила, что именно шар с ее мечтой был выбран Рустамом Миннихановым с «Елки желаний».

Источник: ИА Татар-информ

Лиза стала обладательницей гитары, о которой так долго мечтала. Девочка является участницей вокального коллектива, и музыкальный инструмент был ее давним желанием.

Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» предоставляет возможность всем желающим осуществить детские мечты и поделиться теплом в праздничные дни с теми, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции принимают участие дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями, дети-сироты, а также дети погибших участников СВО. Каждый ребенок пишет свое самое сокровенное новогоднее желание, которое затем размещается на шарах, украшающих елку.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше