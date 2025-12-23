Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание девочки из Буинска

Лиза стала обладательницей гитары, о которой так долго мечтала. Девочка является участницей вокального коллектива, и музыкальный инструмент был ее давним желанием.
Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» предоставляет возможность всем желающим осуществить детские мечты и поделиться теплом в праздничные дни с теми, кто особенно нуждается в поддержке.
В акции принимают участие дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями, дети-сироты, а также дети погибших участников СВО. Каждый ребенок пишет свое самое сокровенное новогоднее желание, которое затем размещается на шарах, украшающих елку.