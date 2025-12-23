Священник в США поговорил с Иисусом во время остановки сердца

Американский священник пережил клиническую смерть продолжительностью более полутора часов. Своим опытом он поделился в беседе с газетой Daily Mail.
68-летний Дин Брэкстон рассказал, что во время продолжительной остановки сердца оказался в ином мире, где, по его словам, видел умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа.
Он утверждает, что Христос обратился к нему со словами: «Сейчас не твое время, возвращайся», после чего мужчина необъяснимым образом пришел в сознание.
Реанимационные мероприятия продолжались 105 минут, и врачи уже оформляли документы для отправки тела в морг, когда Брэкстон внезапно ожил. Медики назвали его «человеком-чудом», поскольку после столь длительной гипоксии у него не было выявлено повреждений головного мозга.
Сам Брэкстон характеризует пережитое состояние как чувство глубокой радости, спокойствия и утешения, которое кардинально изменило его отношение к жизни, уточняет газета.
