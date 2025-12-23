Ричмонд
Пьяного вахтовика-дебошира сняли с поезда по пути в Советскую Гавань

Транспортные полицейские пресекли факт хулиганства в поезде № 352 сообщением «Владивосток — Советская Гавань-Сортировочная».

Ехавший в поезде 48-летний вахтовик был пьян и нарушал общественный порядок.

Несмотря на предупреждения проводника, мужчина продолжал дебоширить. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

«Для административного разбирательства гражданин был доставлен в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте. В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении. Вынесены постановления о назначении штрафа в размере 1550 рублей», — сообщили в телеграм-канале дальневосточной полиции.