Пьяного вахтовика-дебошира сняли с поезда по пути в Советскую Гавань

Ехавший в поезде 48-летний вахтовик был пьян и нарушал общественный порядок.
Несмотря на предупреждения проводника, мужчина продолжал дебоширить. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.
«Для административного разбирательства гражданин был доставлен в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте. В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении. Вынесены постановления о назначении штрафа в размере 1550 рублей», — сообщили в телеграм-канале дальневосточной полиции.