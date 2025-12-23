Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 декабря 2025:
1. Как снежная буря и мороз до −12 градусов будут накрывать Молдову: Снегопад начнётся во вторник вечером, а в среду целый день метель — синоптики пугают арктическим циклоном.
2. Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
3. Европейские «партнеры» вынесли ПАС приговор, опубликовав неожиданный отчет о выборах в Молдове: «Государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе».
4. Пьяный сабантуй со стрельбой: как молдавская полиция сама себя оправдала после «европейских реформ».
5. Молдавский Хатико: Хаски не отходил от мертвой подруги, которую сбил автомобиль.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».
На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).