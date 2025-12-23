Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 23 декабря 2025: Как снежная буря и мороз до −12 градусов будут накрывать Молдову; почему жители Молдовы массово снимают деньги со счетов; что за пьяный сабантуй полиции со стр

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 декабря 2025:

1. Как снежная буря и мороз до −12 градусов будут накрывать Молдову: Снегопад начнётся во вторник вечером, а в среду целый день метель — синоптики пугают арктическим циклоном.

2. Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

3. Европейские «партнеры» вынесли ПАС приговор, опубликовав неожиданный отчет о выборах в Молдове: «Государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе».

4. Пьяный сабантуй со стрельбой: как молдавская полиция сама себя оправдала после «европейских реформ».

5. Молдавский Хатико: Хаски не отходил от мертвой подруги, которую сбил автомобиль.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).

Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».

На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).

В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.

Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).